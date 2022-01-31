Міністр оборони України Олексій Резніков виключив вірогідність окупації Харкова російськими військами. Він запевнив, що такий сценарій є нереальним, і ніхто місто не віддасть.

Про це очільник Міноборони розповів в одному з інтерв’ю, коментуючи відповідну заяву президента Володимира Зеленського. Резніков відкинув вірогідність такої блискавичної наступальної операції РФ.

– Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає… Вони (Росія, – Ред.) точно опрацьовують різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення. Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає, – наголосив Резніков.

Він додав, що сценарій із захопленням адміністративних будівель, який вдалося реалізувати Кремлю в Донецьку та Луганську в 2014 році, вже не повториться, оскільки змінилася країна.

– Ні в Харкові, ні в Сумах, ні Чернігові, ні деінде ніхто не дасть це зробити… Навіть якби якусь територію, ймовірно, підкреслюю, спробували б окупувати, її просто нереально було б утримати. Слабка українська армія 2014 року, яку волонтери вдягали, озброювали, годували і самі при цьому воювали, змогла деокупувати 2/3 окупованих на той час територій. 200 населених пунктів тоді було звільнено. А зараз за нашого досвіду, озброєння, готовності, налаштованості, згуртованості це нереально. Ніхто Харків нікому не віддасть, – заявив Резніков.

Він уточнив, що слова Володимира Зеленського (що Росія може спробувати окупувати Харків) були “дещо перекручені” чи невірно трактовані.

Резніков також розповів, що уздовж кордону України зараз перебувають близько 120-125 тис. російських військ (йдеться про наземний, повітряний та морський компоненти). Подібне військове угруповання РФ перебувало поблизу українських кордонів і навесні 2021 року.

А тому, за словами очільника Міноборони, потрібно не піддаватися паніці, тверезо оцінювати факти та порівнювати їх із даними різних розвідок.

– Станом на сьогодні ударне угруповання збройними силами РФ не утворено. Будь-який експерт військової справи скаже, що ударне угруповання має декілька ознак. Таких ознак сьогодні в сукупності не існує, – повідомив міністр.

Нещодавно Олексій Резніков розповідав, що з військової точки зору немає підстав вважати, що завтра Росія може вторгнутися в Україну. Станом на зараз біля кордону України з РФ не спостерігається дій військового характеру, які б суттєво відрізнялися від того, що відбувалося навесні 2021 року.

Джерело: LB.ua