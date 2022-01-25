Оснований полагать, что завтра Россия может вторгнуться в Украину, с военной точки зрения нет. Но такая угроза все-таки есть.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали.

– Оснований считать, что завтра будет вторжение, не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться. Угроза есть, – добавил министр.

24 января секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что ситуация в Украине сейчас контролируемая, никаких оснований для паники нет.

По его словам, сейчас нет подтверждения возможности полномасштабного наступления на Украину со стороны РФ. Он отметил, что это невозможно сделать даже физически.

В то же время командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что потенциальной датой начала вторжения считается 20 февраля.

Именно в это время завершатся зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине и российско-белорусские учения на границе.