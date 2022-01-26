Паники нет: в Харькове готовы к защите города в случае вторжения России

В Харькове регулярно можно услышать разговоры о вероятном вторжении России. Некоторые горожане превратились в стратегов и тактиков, когда другие мало верят в реальное вторжение регулярных войск РФ вглубь территории Украины.

Дискуссий по этой теме много, но в отличие от 2014 года, большинство харьковчан держит себя в руках.

На улицах нет людей с большими свертками продуктов, никто не убегает с тревожными чемоданами, а автомобили двигаются в разных направлениях, а не только в сторону выезда из Харькова.

Сейчас харьковские власти и силовики единодушны — город не сдадут. Служба безопасности Украины уже отработала десять возможных сценариев вторжения и обещает “горячий” прием возможным оккупантам. Тем временем в терроборону города массово записываются и мужчины, и женщины.

Как сообщил главный старшина бригады терробороны Харьковской области Михаил Соколов, оружие город получит в считанные минуты.

– У нас сейчас не то что очередь стоит, а уже ведется конкурсная основа. Желающих очень много и они не прекращают звонить по телефону каждый день, — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин расценивает Харьков как потенциальный город для оккупации, ведь это второй населением и экономическим потенциалом населенный пункт Украины, что будет стратегически важным для оккупанта.

Горожане говорят, что это для них не секрет, а с 2014 года живут как на пороховой бочке, потому что до границы с Россией отсюда около 40 км. При этом полки магазинов никто не разоряет: есть и гречка, и спички.

Разговоры об атаке на Харьков снова активизировались 21 января, когда президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия может оккупировать именно этот населенный пункт.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, украинское войско готово дать отпор, а ситуация на востоке Украины остается контролируемой. По его словам, на сегодня возле украинских границ сосредоточено 109 тыс. российских военных, а также 10-11 тыс. сил сопровождения.

Тем временем для мирного населения подготовили более четырех тысяч укрытий, с паркингами и метро. Места хватит на полтора миллиона жителей, говорят в харьковском городском совете.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский обратился к населению с призывом не поддаваться панике. Он подтвердил слова секретаря СНБО, что ситуация на границах контролируема.

Фото: Dreamstime

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