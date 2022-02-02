Пойдет ли Путин на Украину в наступление и когда не знают ни в Вашингтоне, ни в Киеве, ни в самом Кремле. Но если да – как именно это будет?

Россия в настоящее время имеет в строю около 3 300 танков. Это больше, чем у любой другой страны Европы. Но не все из них новые или хотя бы модернизированы. В Украине танков в Сухопутных войсках более 850-ти.

Преимущество не на нашей стороне

Впрочем, с недавнего времени ВСУ имеют настоящего туза в рукаве. Это – новейшие противотанковые ракетные комплексы.

В учебном центре Национальной академии сухопутных войск готовят операторов Джавелинов. Здесь создали Школу противотанковой артиллерии.

Несмотря на высокую цену и заоблачную технологичность, Джавелины очень просты в использовании. Поэтому в процессе обучения главное – даже не стрельба, а тактические приемы.

На фоне угрозы российского вторжения американцы передали нам сотни ракет к Джавелинам. Только на этой неделе в Киеве приземлились два самолета с оружием, боеприпасами и другим оборудованием. С понедельника еще будет. Дополнительно планирует передать Джавелины и Эстония.

Кроме импортных гранатометов, у нас есть свои отечественные противотанковые ракетные комплексы Корсар и Стугна. Украина может построить глубоко эшелонированную противотанковую оборону.

Как будет действовать наше войско в случае нападения?

На дальних подступах или неожиданных направлениях агрессора встретят Байрактары с управляемыми бомбами. На расстоянии 5 км в игру вступят Стугны. Если враг сможет прорваться дальше, на 2,5 км наступит очередь Корсаров и Джавелинов. На последнем рубеже в несколько сотен метров оборону будут держать переданные на прошлой неделе британцами NLAW.

Для этих легких и надежных систем на этой неделе уже подготовили первых отечественных инструкторов.

Эффективность нового для украинцев оружия продемонстрировали в пятницу на полигоне Национальной академии сухопутных войск. Все цели поражены, и это при том, что тренировались всего три дня.

Российские танкисты в панике начали лепить на башне самодельные защитные решётки. Но украинцы уже доказали, что это – мертвому припарку.

Впрочем, в современной войне сухопутные войска всегда действуют под прикрытием авиации. И здесь у россиян преимущество, бесспорно. Но все же не тотальное.

Украинская противовоздушная оборона мощная, но устаревшая. Для полномасштабной войны ее недостаточно. Но западные партнеры обещают помощь и здесь.

Литва и Латвия с разрешения США планируют передать нам переносные комплексы Стингера американского производства.

В России хорошо помнят, что Советский Союз был вынужден уйти из Афганистана именно после того, как Вашингтон начал поставки Стингеров моджахедам.

Поэтому если на нас полетят российские боевые вертолеты, у них никаких шансов. А самолеты не смогут спуститься ниже 4 км, чтобы прицелиться. Новейшие модификации Стингеров теоретически могут сбивать даже крылатые ракеты.

Если россиянам все-таки посчастливится пробиться в украинские города, здесь их тоже будет ждать досада. Во-первых, британские NLAW отлично работают в городской застройке. Во-вторых, США на этой неделе доставили в Украину так называемые противобункерные гранатометы.

Они предназначены для разрушения укреплений типа блиндажей, мешков с песком или заброшенных домов. И могут пробить 20 см бетона или 30 см кирпичей.

Фактически это аналог советского РПГ-7, который в Украине не производится, но очень нужен пехоте.

Куда ни кинь – всюду клин. Легкая победа Кремлю точно не светит. Значит ли это, что Украина теперь в безопасности? Отнюдь.

Ведь у России есть Калибры и Искандеры — крылатые и баллистические ракеты, которым нам нечего противопоставить.

Именно с ракетных ударов начинались все великие войны современности. И мы от них тоже не застрахованы.

Но это не повод сдаваться без боя. У Генштаба есть план ответа и на такой сценарий. К тому же далеко не все ракеты попадают в цель. Особенно русские.

Армению, например, купленные у России Искандеры не спасли от поражения в Карабахской войне. Да и после ракет все равно не обойтись без сухопутного вторжения. Со всеми описанными выше “прелестями”.

Поэтому Москве еще 10 раз нужно подумать перед тем, как решиться на нелепость под названием “полномасштабное вторжение”.

Хочешь мира – готовься к войне. Как ни парадоксально, но именно угроза кровавой бойни с непредсказуемым результатом обычно сдерживает любого агрессора от соблазна развязать войну.

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