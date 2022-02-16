Существует вероятность, что Россия будет и дальше держать свои войска вокруг границ Украины с целью устрашения.

Об этом заявила в одном из интервью заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Она отметила, что таким образом Кремль может попытаться выбить определенные уступки.

– Конечно, есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю, — отметила Шерман.

Она напомнила, что РФ сконцентрировала вблизи украинских границ более 100 тыс. военных, технику, вертолеты, полевые госпитали. По словам Шерман, у России есть возможность начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

– Поэтому нам нужно увидеть деэскалацию – очевидную, подтвержденную, значительную. Мы должны увидеть, что россияне забрали свои войска, – подчеркнула она.

Заместитель госсекретаря США добавила, что сейчас очень важно, чтобы Киев и Вашингтон продолжили обмен оценками ситуации.

Шерман напомнила, что американский лидер Джо Байден проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарь США Энтони Блинкен – с Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. В то же время, советник Белого дома по нацбезопасности Джон Салливан проводит консультации с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

– Мы будем и дальше обмениваться также разведывательными и визуальными данными, чтобы понять, что там (вблизи украинских границ, — Ред.) происходит, — заверила Шерман.

Она заявила, что Вашингтон продолжает верить в возможность дипломатического разрешения нынешней напряженной ситуации.