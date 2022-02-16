Існує ймовірність, що Росія й далі триматиме свої війська довкола кордонів України з метою залякування.

Про це заявила в одному з інтерв’ю заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Вона зазначила, що таким чином Кремль може намагатися вибити певні поступки.

– Звичайно, є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати – я не знаю, – зазначила Шерман.

Вона нагадала, що РФ сконцентрувала поблизу українських кордонів понад 100 тис. військових, техніку, гелікоптери, польові госпіталі. За словами Шерман, Росія має можливості розпочати повномасштабне вторгнення до України в будь-який момент.

– Тому нам потрібно побачити деескалацію – очевидну, підтверджену, значну. Ми повинні побачити, що росіяни забрали свої війська, – наголосила вона.

Заступниця держсекретаря США додала, що зараз надзвичайно важливо, щоб Київ та Вашингтон продовжили обмін оцінками ситуації.

Шерман нагадала, що американський лідер Джо Байден проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським, держсекретар США Ентоні Блінкен – із Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Водночас радник Білого дому з нацбезпеки Джон Салліван проводить консультації з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

– Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними, щоби зрозуміти, що там (поблизу українських кордонів, – Ред.) відбувається, – запевнила Шерман.

Вона заявила, що Вашингтон продовжує вірити в можливість дипломатичного вирішення нинішньої напруженої ситуації.