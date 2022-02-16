Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины.

— Пока мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России, — сказал в среду журналистам Столтенберг.

Что касается численности российских войск у границ Украины, то, по словам Столтенберга, количество военных продолжает расти. Он отмечает, что происходит перемещение войск.

– Они всегда перемещали силы туда и обратно. Так что передвижение — это еще не деэскалация… Если они действительно начнут отводить войска, мы будем приветствовать это… Перемещение войск не означает полного отвода, — отметил генсек НАТО.

На вопрос о том, как он относится к заявлениям Москвы о готовности к дипломатии, генеральный секретарь повторил, что видит “определенные причины для осторожного оптимизма”.

Напомним, что 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022. 10 февраля минобороны РФ сообщило о заходе группы крупных десантных кораблей российского флота в оккупированный Севастополь.

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15 февраля стало известно, что подразделения Южного и Западного военных округов Российской Федерации, которые принимали участие в совместных российско-белорусских учениях, начали возвращаться в свои воинские гарнизоны.