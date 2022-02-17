Представители Украины в трехсторонней контактной группе предложили привлечь переговорщиков от стран Нормандской четверки к участию в отслеживании и подтверждении соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Как отметили в украинском представительстве в ТКГ, из-за значительного увеличения количества обстрелов на оккупированных территориях Донбасса, делегацией инициировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности в рамках ТКГ.

– Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ, – говорится в сообщении.

В украинской делегации напомнили, что в результате обстрелов с применением ствольной артиллерии, минометов и танков было повреждено здание детского сада в районе Станицы Луганской, где находились дети. Они также рассказали о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры, в результате чего ранения получили трое мирных жителей.

— В связи с этим украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ по безотлагательному созыву внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ, — говорится в сообщении.

Именно для того чтобы такие провокации не стали поводом для эскалации, в украинской делегации предложили привлечь представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня.

— Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины, ведь только при установившемся прекращении огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе, — резюмировали в украинской делегации в ТКГ.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России планируют полномасштабную атаку на Украину в ближайшие дни.

До этого, также 17 февраля, президент США Джо Байден заявил, что риск нового вторжения России в Украину остается очень высоким.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе