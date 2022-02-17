Представники України в Тристоронній контактній групі запропонували залучити перемовників від країн Нормандської четвірки до участі у відстежуванні та підтвердженні дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Як зазначили в українському представництві в ТКГ, через значне збільшення кількості обстрілів на окупованих територіях Донбасу делегацією ініційовано позачергове засідання робочої групи з питань безпеки в межах ТКГ.

– Сьогодні з ранку ми спостерігаємо численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ, – йдеться у повідомленні.

В українській делегації нагадали, що внаслідок обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків була пошкоджена будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, в якій перебували діти. Вони також розповіли про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури, внаслідок чого поранення отримали троє мирних жителів.

– У зв’язку з цим українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ, – йдеться у повідомленні.

Саме задля того, щоб такі провокації не стали приводом для ескалації, в українській делегації запропонували залучити представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню.

– Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі, – резюмували в українській делегації в ТКГ.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що влада Росії планує повномасштабну атаку на Україну найближчими днями.

До цього, також 17 лютого, президент США Джо Байден наголосив, що ризик нового вторгнення Росії в Україну залишається дуже високим.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі