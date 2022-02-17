Путин готовит нападение на Украину в ближайшие дни – Блинкен

Президент России Владимир Путин готовит нападение на Украину в ближайшие дни. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

– Наша информация четко показывает: силы РФ на суше и на море готовы к нападению, – утверждает Блинкен.

Он отметил, что несмотря на все заявления Москвы, Запад не видит, чтобы Российская Федерация начала отвод войск.

Вместо этого она подготовила все свои военные силы, включая самолеты и корабли, к началу новой атаки на территорию Украины.

– Россия делает шаги в сторону войны. Они собираются совершить подтекст своей атаки. Это может быть насильственное действие, сфабрикованный теракт, химическое оружие, этническая чистка, геноцид и тому подобное. Россия уже начала распространять такие настроения, – сообщил глава госдепартамента.

По его мнению, среди целей России – Киев.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс также заявила, что не видит, чтобы РФ отвела войска. Такой же информацией обладает президент США Джо Байден.