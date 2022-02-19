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Факты / Мир

Провокация и цинизм: Зеленский заявлениях об обстрелах Украиной России

Анастасия Гевко редактор ленты
Провокация и цинизм: Зеленский заявлениях об обстрелах Украиной России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заявления роспропаганды о том, что снаряды со стороны Украины попали на территорию Ростовской области России, это провокация, ложь и цинизм.

– То, что показали, например, вчера на временно оккупированных территориях, показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что что-то долетело в Ростовскую область – это все провокация. Это все сплошная ложь. Там нет никаких погибших, там нет никого раненого… Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то взрывают, что они стреляют, это не первый раз с 2014 года… я имею ввиду, стреляют на ту территорию, которую они контролируют. Цинизм, – прокомментировал Зеленский.

По его словам, Украина – мирная страна, и не раз заявляла об этом. Он добавил, что предлагал Кремлю выбрать для переговоров по урегулированию мира любую площадку.

– Зачем нам стрелять и предлагать дипломатию?– сказал президент.

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Фото: Офис президента

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