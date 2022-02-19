Провокація та цинізм: Зеленський щодо заяв про обстріли Україною Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заяви роспропаганди про те, що снаряди з боку України потрапили на територію Ростовської області Росії, це провокація, брехня та цинізм.

– Те, що показали, наприклад, учора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім показали, що щось долетіло до Ростовської області – це провокація. Це все суцільна брехня. Там немає жодних загиблих, там немає нікого пораненого… Це просто цинізм такого рівня, що вони самі в себе щось підривають, що вони стріляють, це не вперше з 2014 року… я маю на увазі, стріляють на ту територію, яку вони контролюють. Цинізм, – прокоментував Зеленський.

Він підкреслив, що Україна – мирна країна, і неодноразово заявляла про це. Він додав, що пропонував Кремлю обрати для переговорів щодо врегулювання миру будь-який майданчик.