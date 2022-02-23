Воєнний стан на території України запровадять “миттєво” в разі повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це розповів сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

– У разі необхідності цей стан буде ухвалений миттєво. Наразі такого рішення немає, – наголосив Данілов.

Він запевнив, що Україна готова до будь-який сценаріїв і чітко усвідомлює всі процеси, які відбуваються на території РФ та в Білорусі, де проходять військові навчання.

– У разі вторгнення на територію нашої країни одразу буде введено воєнний стан, і всі будуть проінформовані, – зазначив секретар РНБО.

Нещодавно президент Володимир Зеленський також заявив, що воєнний стан на території України можуть запровадити у разі повномасштабного вторгнення Росії.

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні поінформував, що наразі між урядом, парламентом та президентом обговорюється введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні.

Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалено рішення про запровадження на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану. У вказаних двох областях уже діє особливий правовий режим через проведення Операції Об’єднаних сил. Рішення про впровадження надзвичайного стану повинна ухвалити Верховна Рада України.

Фото: РНБО