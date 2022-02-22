Военное положение на территории Украины могут ввести в случае полномасштабного вторжения России. Об этом во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский.

— Относительно военного положения очень просто – этот вопрос для нас ясен: мы верим в то, что мощной войны против Украины не будет и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет – будет введено военное положение, – объяснил президент.

Накануне глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассматривает разные сценарии развития российской агрессии и готов реагировать на угрозу и принимать важные решения.

Одним из таких решений может быть введение в Украине военного положения. Но Стефанчук надеется, что до этого не дойдет.

Военное положение — это особый правовой режим, вводимый в стране либо в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Для введения военного положения глава государства должен издать соответствующий указ и немедленно обратиться к Верховной Раде для его утверждения, а также подать одновременно соответствующий проект закона.