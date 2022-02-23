Сегодня между правительством, парламентом и президентом обсуждается введение военного или чрезвычайного положения в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова на ICTV.

Его спросили, планирует ли Украина введение чрезвычайного или военного положения в областях, граничащих с Россией.

— У нас есть соответствующее законодательство, есть соответствующие ситуации, в которых вводится чрезвычайное или военное положение. В соответствии с этими законами Совет нацбезопасности и обороны, а также президент Украины, будут принимать соответствующие решения тогда, когда это будет необходимо. И соответственно, парламент будет поддерживать их, я убежден в этом, — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что на сегодня такие решения в СНБО не принимались, но правительство Украины прорабатывает различные планы на случай разного развития ситуаций.

У премьер-министра уточнили, обсуждалось ли сегодня введение чрезвычайного положения президентом во время встречи с главами парламентских фракций и силовых ведомств.

— Сегодня у нас был разговор про вероятность введения того или иного состояния. Но решение должно быть за президентом, что должно быть утверждено парламентом Украины. Хочу подчеркнуть, что сегодня это обсуждение наших дальнейших действий, а не решение, — сказал глава правительства.

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