В Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге станции метрополитена доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

На видео можно увидеть столичную станцию КПИ. Местные жители разных поколений – от пожилых людей до детей, находятся на территории подземки. Люди сидят на полу с чемоданами и всеми необходимыми вещами.

Поезда ходят, однако во время комендантского часа общественный транспорт не будет работать.

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Чтобы передвигаться в регионе во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

Напомним, что утром 24 февраля войска РФ вторглись на территорию Украины. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.