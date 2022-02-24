Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Комендантська година в Україні 2022

Київ та Київська область – з 22.00 до 7.00.

Миколаїв – з 22.00 до 6.00.

Запоріжжя – з 22.00 до 6.00.

Бровари – з 17.00 до 7.00.

Кременчук – з 22.00 до 6.00.

Маріуполь – з 22 до 6.00.

Вінницька область – з 22.00 до 7.00.

Одеська область – з 23.00 до 7.00.

Рівненська область – з 22.00 до 6.00.

Дніпропетровська область – з 22.00 до 6.00.

Харківська область – з 22.00 до 6.00.

Черкаська область – з 22.00 до 6.00.

Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме. Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі.

Громадян закликають залишатися вдома та виходити на вулицю лише за крайньої потреби. Щоб пересуватися у регіоні під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.