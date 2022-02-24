Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.
Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.
Комендантська година в Україні 2022
- Київ та Київська область – з 22.00 до 7.00.
- Миколаїв – з 22.00 до 6.00.
- Запоріжжя – з 22.00 до 6.00.
- Бровари – з 17.00 до 7.00.
- Кременчук – з 22.00 до 6.00.
- Маріуполь – з 22 до 6.00.
- Вінницька область – з 22.00 до 7.00.
- Одеська область – з 23.00 до 7.00.
- Рівненська область – з 22.00 до 6.00.
- Дніпропетровська область – з 22.00 до 6.00.
- Харківська область – з 22.00 до 6.00.
- Черкаська область – з 22.00 до 6.00.
Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме. Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі.
Громадян закликають залишатися вдома та виходити на вулицю лише за крайньої потреби. Щоб пересуватися у регіоні під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.