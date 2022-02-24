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В Україні почали вводити комендантську годину: в яких містах діють обмеження

Юля Захарченко редакторка стрічки
перевірка в транспорті Києва

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Комендантська година в Україні 2022

  • Київ та Київська область – з 22.00 до 7.00.
  • Миколаїв – з 22.00 до 6.00.
  • Запоріжжя – з 22.00 до 6.00.
  • Бровари – з 17.00 до 7.00.
  • Кременчук – з 22.00 до 6.00.
  • Маріуполь – з 22 до 6.00.
  • Вінницька область – з 22.00 до 7.00.
  • Одеська область – з 23.00 до 7.00.
  • Рівненська область – з 22.00 до 6.00.
  • Дніпропетровська область – з 22.00 до 6.00.
  • Харківська область – з 22.00 до 6.00.
  • Черкаська область – з 22.00 до 6.00.

Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме. Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі.

Громадян закликають залишатися вдома та виходити на вулицю лише за крайньої потреби. Щоб пересуватися у регіоні під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

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