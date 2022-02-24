Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций (ОГА) военных администраций.

Об этом сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Только что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций, — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что это значит, что сопротивление и отпор российскому агрессору будут нарастать. В то же время в Украине будут приниматься все необходимые логистические решения.

Как известно, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, и российские войска совершили вторжение на территорию нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на всей территории страны военного положения. Это решение утром поддержала 300 голосами Верховная Рада Украины.

Военное положение было введено с 5.30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

Теперь все необходимые меры и полномочия по обороне Украины, обеспечению безопасности населения и интересов государства осуществляют военное командование вместе с Министерством внутренних дел, другими органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.