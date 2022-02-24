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Факти / Україна

З валізами та дітьми: що відбувається у метрополітені Києва

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
метро кпі

У Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі станції метрополітену доступні як укриття у цілодобовому режимі.

На відео можна побачити столичну станцію КПІ. Місцеві жителі різних поколінь – від літніх людей до дітей, перебувають на території підземки. Люди сидять на підлозі з валізами та всіма необхідними речами.

Поїзди курсують, проте під час комендантської години громадський транспорт не працюватиме.

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.

Щоб пересуватися у регіоні під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого війська РФ вторглися на територію України. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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