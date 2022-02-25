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Факты / Украина

Patreon удалил аккаунт фонда Повернись живим

Анастасия Гевко редактор ленты
Patreon удалил аккаунт фонда Повернись живим

Страницу благотворительного фонда Повернись живим, который с начала агрессии России против Украины помогает украинским военным и Силам территориальной обороны, удалили из Patreon. 

Об этом говорится в заявлении фонда, опубликованном в соцсетях.

Согласно опубликованным данным, удаление аккаунта произошло без предупреждения.

– (Это произошло, – Ред.) в очень непростое для Украины время. Готовим официальные обращения. И призываем всех небезразличных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тыс. долларов, – сказано в заявлении.

Напомним, ранее через платформу Patreon фонд Повернись живим получил для украинской армии более $250 тысяч за один день.

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Фото: Depositphotos

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