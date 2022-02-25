Patreon видалив обліковий запис фонду Повернись живим

Сторінку благодійного фонду Повернись живим, який з початку агресії Росії проти України допомагає українським військовим та Силам територіальної оборони, видалили з Patreon.

Про це йдеться у заяві фонду, опублікованій у соцмережах.

Згідно з опублікованими даними, видалення облікового запису відбулося без попередження.

– (Це сталося, – Ред.) у дуже непростий для України час. Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих поширювати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом з якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тис. доларів, – сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше через платформу Patreon фонд Повернись живим отримав для української армії понад $250 тисяч за один день.