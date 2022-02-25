Зеленский подписал указ об общей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №69/2022 о всеобщей мобилизации.

Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента.

Согласно указу, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства Президент принял решение объявить и провести общую мобилизацию.

В документе отмечено, что это необходимо для поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Мобилизация производится в течение 90 суток на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.