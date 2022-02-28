Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18.00 27 лютого.

– На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та два літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів, – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко запевнив українського лідера, що з білоруської сторони не буде йти ворожа техніка, а літаки та ракети припинять свої польоти в бік України.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.