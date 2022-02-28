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Факти / Україна

РФ продовжує використовувати білоруські летовища для атак на Україну – Генштаб

Ілля Нежигай редактор стрічки
російські літаки

Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18.00 27 лютого.

– На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та два літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів, – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко запевнив українського лідера, що з білоруської сторони не буде йти ворожа техніка, а літаки та ракети припинять свої польоти в бік України.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

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