Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за ее военной агрессии против нашего государства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев настаивает, чтобы суд приказал РФ прекратить военные действия в Украине и назначил слушания на следующую неделю.