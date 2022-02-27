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Факты / Украина

Украина направила иск против РФ в суд в Гааге – Зеленский

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за ее военной агрессии против нашего государства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев настаивает, чтобы суд приказал РФ прекратить военные действия в Украине и назначил слушания на следующую неделю.

– Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе, — подчеркнул Зеленский.

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