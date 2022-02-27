Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за ее военной агрессии против нашего государства.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев настаивает, чтобы суд приказал РФ прекратить военные действия в Украине и назначил слушания на следующую неделю.
– Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе, — подчеркнул Зеленский.