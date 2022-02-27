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Факты / Украина / Политика

США готовы отправить экспертов и аналитиков по расследованию военных преступлений — Венедиктова

Юля Захарченко редактор ленты
ірина венедіктова

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в ее борьбе против российско-оккупационных войск. США пообещали прислать экспертов и аналитиков по расследованию военных преступлений.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что преступления агрессора должны быть наказаны, а мировые знания и опыт для этой задачи очень важны.

– Невероятно крепкая поддержка от наших партнеров из США в борьбе Украины за мир на нашей родной земле, – убеждена она.

Венедиктова провела онлайн-встречу с представителями Управления глобального уголовного правосудия Государственного департамента США.

Среди них — посол по спецзадачам Майкл Козак, третий посол США особых полномочий по военным преступлениям Джон Клинт Уильямсон, старший советник по вопросам политики Давид Мендел-Энтони и Эмма Гилиган — руководитель направления в отношении Украины.

Украине сейчас нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге. Венедиктова убеждена, что страна-агрессор должна отвечать за свои преступления.

США отправят для помощи украинским прокурорам команду экспертов и аналитиков по расследованию военных преступлений, с которыми наше государство сможет сделать больше для привлечения к ответственности преступников захватчика.

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Фото: УНИАН

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