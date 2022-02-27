За страшный моральный и материальный урон, который наносит Россия в ходе своего вероломного вторжения на территорию Украины, ответят не только нынешние, но и будущие поколения россиян. Об этом заявила в своем обращении к жителям РФ генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Обращение Ирины Венедиктовой к гражданам России

Граждане России! Если вы не прекратите эту войну, вы станете соучастниками и пособниками самых тяжких военных преступлений. Преступлений против мира и человечности: развязывание агрессивной войны массовых убийств мирного населения, применение оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения.

Сроков давности за эти преступления нет.

В Киеве ваши соотечественники расстреляли семью с тремя детьми. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в четвертом классе.

В Херсонской области ваши войска расстреляли скорую помощь, которая везла раненых. Водитель и пациент сгорели.

Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины.

Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежение к законам и обычаям ведения войны. Они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.

Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы.

Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктур. Среди которых нефтебаза в Василькове, газопровод в Харькове, захоронение ядерных отходов в Киеве. Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права.

От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население. И расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян.

При всех потугах вашей пропаганды, которая заливает ваши мозги и сердца, вы не представите меня, до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой.

А националисты мы все. От Керчи и Донецка до Львова, Ужгорода, Тернополя. Националисты – это те, кто любит свою родину. И мы – на своей земле, в своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтобы пришел грязный русский танк.

Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим, потому что у вас все равно нет шансов. Потому что за нами – правда.

Господин Путин! Обычно я не называю фамилий и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в суде, что вы убийца и главный военный преступник XXI века. Это я вам заявляю официально. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина. Как возможный главный государственный обвинитель в международном суде.

Придет время, и мы скажем это вам в глаза в Гааге.

Источник: Ирина Венедиктова