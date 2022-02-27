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Факти / Україна

Україна спрямувала позов проти РФ до суду в Гаазі – Зеленський

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Україна офіційно спрямувала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії через її військову агресію проти нашої держави.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський.

Київ наполягає, щоб суд наказав РФ припинити військові дії в Україні та призначив слухання вже на наступний тиждень.

– Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня, – наголосив Зеленський.

Днями очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що міністерство разом із Офісом генерального прокурора збирають матеріали про воєнні злочини Росії для спрямування їх до Гааги.

А генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що США пообіцяли надіслати експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.

Ірина Венедіктова також оприлюднила звернення до жителів РФ. Вона наголосила, що якщо росіяни не припинять цю війну, то стануть співучасниками і посібниками найтяжчих воєнних злочинів, які не мають давності.

Венедіктова наголосила, що збройні сили РФ систематично демонструють зневагу до законів і звичаїв ведення війни, здійснюють атаки крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню та об’єктам цивільної інфраструктури в Україні. Генпрокурор додала, що Україна доведе в суді, що Володимир Путін вбивця і головний військовий злочинець XXI століття.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента

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