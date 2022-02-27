Как помочь украинской армии: список волонтеров и организаций

Во время масштабной войны на территории нашей страны украинцам важно объединяться, помогать ВСУ, добровольческим подразделениям и людям, эвакуированным с временно оккупированных территорий.
Факты ICTV собрали список волонтеров, которые не стоят в стороне в это тяжелое для Украины время.
Фонд Армія SOS
Эта общественная инициатива помогает армии и оказывает прямую адресную помощь именно тем бойцам, которые находятся на передней линии фронта.
Подразделы Армия SOS занимаются изготовлением БПЛА, авиаразведкой на фронте, разработкой и внедрением специализированного программного обеспечения для автоматизации и коррекции артиллерийского огня, специализированного картографического и навигационного программного обеспечения, монтажом специализированных систем и комплексов для радиоразведки.
Внести вклад можно на сайте фонда.
Фонд Повертайся живим
Это многоцелевая общественная организация, состоящая из благотворительного фонда с помощью армии, учебного отдела для военных, ветеранского отдела, аналитического центра и нишевого медиа. Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка.
Мир и Ко
Этот фонд доставляет украинским воинам продукты питания, амуницию, одежду и обувь, необходимое оборудование, приборы для военных подразделений и батальонов. Также обеспечивает медикаментами раненых военных в госпиталях, помогает воспитанникам детских домов-интернатов и вынужденным переселенцам.
Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка.
Крила Фенікса
Благотворительный фонд оказывает помощь в оснащении украинской армии средствами индивидуальной нелетальной защиты, такими как бронежилеты и каски, лечение раненых бойцов, ремонт зданий воинских частей и приобретение индивидуальных аптечек.
На сайте Крила Фенікса можно выбрать военное подразделение, которому вы хотите перечислить помощь
People’s Project (Народный проект)
Платформа People’s Project предоставляет возможность сбора средств на нужды войска, а также медицинские и социальные проекты. Поддержать проекты можно на сайте Центра.
Сергей Притула
Украинский телеведущий Сергей Притула регулярно собирает материальную помощь и доставляет ее украинским военным. Всю информацию о нуждах бойцов, списках необходимых вещей для воинов ВСУ он публикует на странице Facebook.
Прихисток
Волонтеры создали сайт Прихисток, где люди смогут искать временное убежище, а также предлагать свой дом для убежища земляков.
Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в трудном положении — жмите кнопку Предоставить жилье. Если вы нуждаетесь в убежище – жмите кнопку Найти жилье.
Наталья Юсупова
Волонтер и филантроп оперативно публикует на своей странице в Facebook информацию о том, в чем нуждаются наши военные на передовой.
Также Юсупова является волонтером Главного военного клинического госпиталя, активно участвует в сборе средств для раненых солдат, общается с бойцами и их родными.
Ф.О.Н.Д. Дианы Макаровой
Фонд оперативной национальной помощи представляет собой инициативную группу активистов по оказанию помощи армии и Национальной гвардии Украины, раненым и беженцам, семьям военнослужащих.
Специальный счет для помощи учреждениям здравоохранения открыло Министерство здравоохранения Украины совместно с организацией Красный Крест.
Также Минздрав предоставляет перечень проверенных благотворительных организаций, которые собирают средства для поддержки медиков:
- Благотворительный фонд Корпорація монстрів
- Крила Надії
- Международный благотворительный фонд Здоров’я українського народу
Все реквизиты также можно найти по ссылке.
Все средства будут направлены на обеспечение нужд больниц и заведений экстренной медицинской помощи, которые первыми оказывают помощь раненым и ведут борьбу за жизнь и здоровье украинцев.
Помочь украинским военным можно и в криптовалюте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Stand with the people of Ukraine
Now accepting cryptocurrency donations. Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20)
BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022
Специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины открыл Национальный банк Украины.
- Реквизиты официального специального счета: UA8430000100000047330992708
Он создан и открыт как для перевода денег от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте (гривне). Национальный оператор комиссию за перевод средств не будет брать.