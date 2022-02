Как помочь украинской армии: список волонтеров и организаций

Во время масштабной войны на территории нашей страны украинцам важно объединяться, помогать ВСУ, добровольческим подразделениям и людям, эвакуированным с временно оккупированных территорий.

Факты ICTV собрали список волонтеров, которые не стоят в стороне в это тяжелое для Украины время.

Эта общественная инициатива помогает армии и оказывает прямую адресную помощь именно тем бойцам, которые находятся на передней линии фронта.

Подразделы Армия SOS занимаются изготовлением БПЛА, авиаразведкой на фронте, разработкой и внедрением специализированного программного обеспечения для автоматизации и коррекции артиллерийского огня, специализированного картографического и навигационного программного обеспечения, монтажом специализированных систем и комплексов для радиоразведки.

Внести вклад можно на сайте фонда.

Это многоцелевая общественная организация, состоящая из благотворительного фонда с помощью армии, учебного отдела для военных, ветеранского отдела, аналитического центра и нишевого медиа. Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка.

Этот фонд доставляет украинским воинам продукты питания, амуницию, одежду и обувь, необходимое оборудование, приборы для военных подразделений и батальонов. Также обеспечивает медикаментами раненых военных в госпиталях, помогает воспитанникам детских домов-интернатов и вынужденным переселенцам.

Внести вклад можно на сайте фонда или с карты любого банка.

Благотворительный фонд оказывает помощь в оснащении украинской армии средствами индивидуальной нелетальной защиты, такими как бронежилеты и каски, лечение раненых бойцов, ремонт зданий воинских частей и приобретение индивидуальных аптечек.

На сайте Крила Фенікса можно выбрать военное подразделение, которому вы хотите перечислить помощь

Платформа People’s Project предоставляет возможность сбора средств на нужды войска, а также медицинские и социальные проекты. Поддержать проекты можно на сайте Центра.

Украинский телеведущий Сергей Притула регулярно собирает материальную помощь и доставляет ее украинским военным. Всю информацию о нуждах бойцов, списках необходимых вещей для воинов ВСУ он публикует на странице Facebook.

Волонтеры создали сайт Прихисток, где люди смогут искать временное убежище, а также предлагать свой дом для убежища земляков.

Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в трудном положении — жмите кнопку Предоставить жилье. Если вы нуждаетесь в убежище – жмите кнопку Найти жилье.

Волонтер и филантроп оперативно публикует на своей странице в Facebook информацию о том, в чем нуждаются наши военные на передовой.

Также Юсупова является волонтером Главного военного клинического госпиталя, активно участвует в сборе средств для раненых солдат, общается с бойцами и их родными.

Фонд оперативной национальной помощи представляет собой инициативную группу активистов по оказанию помощи армии и Национальной гвардии Украины, раненым и беженцам, семьям военнослужащих.

Специальный счет для помощи учреждениям здравоохранения открыло Министерство здравоохранения Украины совместно с организацией Красный Крест.

Также Минздрав предоставляет перечень проверенных благотворительных организаций, которые собирают средства для поддержки медиков:

Все реквизиты также можно найти по ссылке.

Все средства будут направлены на обеспечение нужд больниц и заведений экстренной медицинской помощи, которые первыми оказывают помощь раненым и ведут борьбу за жизнь и здоровье украинцев.

Помочь украинским военным можно и в криптовалюте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Stand with the people of Ukraine

Now accepting cryptocurrency donations. Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20)

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022