Як допомогти українській армії: список волонтерів та організацій

Всі реквізити для допомоги також можна знайти за посиланням.

Всі кошти будуть направлені на забезпечення потреб лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та ведуть боротьбу за життя та здоров’я українців.

Допомогти українським військовим можна й у криптовалюті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Stand with the people of Ukraine

Now accepting cryptocurrency donations. Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20)

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

