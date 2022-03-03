Як допомогти українській армії: список волонтерів та організацій

Під час масштабної війни на території нашої країни українцям важливо об’єднуватися, допомагати ЗСУ, добровольчим підрозділам та людям, евакуйованим з тимчасово окупованих територій.

Факти ICTV зібрали список волонтерів, які не стоять осторонь у цей важкий для України час.

Фонд АРМІЯ SOS

Ця громадська ініціатива допомагає армії України та надає пряму адресну допомогу саме тим бійцям, які перебувають на передній лінії фронту.

Підрозділи Армія SOS займаються виготовленням БПЛА, авіарозвідкою на фронті, розробкою та впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації та коригування артилерійського вогню, спеціалізованого картографічного та навігаційного програмного забезпечення, монтажем спеціалізованих систем та комплексів для радіорозвідки тощо.

Зробити внесок можна на сайті фонду.

Фонд Повертайся живим

Це багатоцільова громадська організація, яка складається з благодійного фонду з допомоги армії, навчального відділу для військових, ветеранського відділу, аналітичного центру та нішевого медіа. Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку.

Мир і Ко

Цей фонд доставляє українським воїнам продукти харчування, амуніцію, одяг та взуття, необхідне обладнання, прилади для військових підрозділів та батальйонів. Також забезпечує медикаментами поранених військових у шпиталях, допомагає вихованцям дитячих будинків-інтернатів та вимушеним переселенцям.

Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку.

Крила Фенікса

Благодійний фонд надає допомогу в оснащенні української армії засобами індивідуального нелетального захисту, такими як бронежилети та каски, лікуванням поранених бійців, ремонтом будівель військових частин і придбанням індивідуальних аптечок.

На сайті Крила Фенікса можна обрати військовий підрозділ, якому ви бажаєте перерахувати допомогу.

People’s Project (Народний проект)

Платформа People’s Project надає можливість для збору коштів на потреби війська, а також медичні та соціальні проєкти. Підтримати проєкти можна на сайті центру.

Сергій Притула

Український телеведучий Сергій Притула регулярно збирає матеріальну допомогу й доставляє її українським військовим. Усю інформацію про потреби бійців, списки необхідних речей для воїнів ЗСУ він публікує на сторінці у Facebook.

Прихисток

Волонтери створили сайт Прихисток, де люди зможуть шукати тимчасовий притулок, а також пропонувати свій дім задля прихистку земляків.

Якщо у вас є приміщення, у якому ви готові прихистити співгромадян у скруті – тисніть на кнопку Надати житло. Якщо ви потребуєте прихистку — тисніть кнопку Знайти житло.

Наталія Юсупова

Волонтер і філантроп оперативно публікує на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, чого потребують наші військові на передовій.

Також Юсупова є волонтером Головного військового клінічного госпіталя, бере активну участь у зборі коштів для поранених солдатів, спілкується з бійцями та їхніми рідними.

Ф.О.Н.Д. Діани Макарової

Фонд оперативної національної допомоги являє собою ініціативну групу активістів з надання допомоги армії та Національній гвардії України, пораненим та біженцям, сім’ям військовослужбовців.

Спеціальний рахунок для допомоги закладам охорони здоров’я відкрило Міністерство охорони здоров’я України спільно з організацією Червоний Хрест.