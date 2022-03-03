Як допомогти українській армії: список волонтерів та організацій

Під час масштабної війни на території нашої країни українцям важливо об’єднуватися, допомагати ЗСУ, добровольчим підрозділам та людям, евакуйованим з тимчасово окупованих територій.
Факти ICTV зібрали список волонтерів, які не стоять осторонь у цей важкий для України час.
Фонд АРМІЯ SOS
Ця громадська ініціатива допомагає армії України та надає пряму адресну допомогу саме тим бійцям, які перебувають на передній лінії фронту.
Підрозділи Армія SOS займаються виготовленням БПЛА, авіарозвідкою на фронті, розробкою та впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації та коригування артилерійського вогню, спеціалізованого картографічного та навігаційного програмного забезпечення, монтажем спеціалізованих систем та комплексів для радіорозвідки тощо.
Зробити внесок можна на сайті фонду.
Фонд Повертайся живим
Це багатоцільова громадська організація, яка складається з благодійного фонду з допомоги армії, навчального відділу для військових, ветеранського відділу, аналітичного центру та нішевого медіа. Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку.
Мир і Ко
Цей фонд доставляє українським воїнам продукти харчування, амуніцію, одяг та взуття, необхідне обладнання, прилади для військових підрозділів та батальйонів. Також забезпечує медикаментами поранених військових у шпиталях, допомагає вихованцям дитячих будинків-інтернатів та вимушеним переселенцям.
Зробити внесок можна на сайті фонду або з картки будь-якого банку.
Крила Фенікса
Благодійний фонд надає допомогу в оснащенні української армії засобами індивідуального нелетального захисту, такими як бронежилети та каски, лікуванням поранених бійців, ремонтом будівель військових частин і придбанням індивідуальних аптечок.
На сайті Крила Фенікса можна обрати військовий підрозділ, якому ви бажаєте перерахувати допомогу.
People’s Project (Народний проект)
Платформа People’s Project надає можливість для збору коштів на потреби війська, а також медичні та соціальні проєкти. Підтримати проєкти можна на сайті центру.
Сергій Притула
Український телеведучий Сергій Притула регулярно збирає матеріальну допомогу й доставляє її українським військовим. Усю інформацію про потреби бійців, списки необхідних речей для воїнів ЗСУ він публікує на сторінці у Facebook.
Прихисток
Волонтери створили сайт Прихисток, де люди зможуть шукати тимчасовий притулок, а також пропонувати свій дім задля прихистку земляків.
Якщо у вас є приміщення, у якому ви готові прихистити співгромадян у скруті – тисніть на кнопку Надати житло. Якщо ви потребуєте прихистку — тисніть кнопку Знайти житло.
Наталія Юсупова
Волонтер і філантроп оперативно публікує на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, чого потребують наші військові на передовій.
Також Юсупова є волонтером Головного військового клінічного госпіталя, бере активну участь у зборі коштів для поранених солдатів, спілкується з бійцями та їхніми рідними.
Ф.О.Н.Д. Діани Макарової
Фонд оперативної національної допомоги являє собою ініціативну групу активістів з надання допомоги армії та Національній гвардії України, пораненим та біженцям, сім’ям військовослужбовців.
Спеціальний рахунок для допомоги закладам охорони здоров’я відкрило Міністерство охорони здоров’я України спільно з організацією Червоний Хрест.
Також МОЗ надає перелік перевірених благодійних організацій, які збирають кошти для підтримки медиків:
- Благодійний Фонд Корпорація монстрів
- Крила Надії
- Міжнародний благодійний фонд Здоров’я українського народу
Всі реквізити для допомоги також можна знайти за посиланням.
Всі кошти будуть направлені на забезпечення потреб лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та ведуть боротьбу за життя та здоров’я українців.
Допомогти українським військовим можна й у криптовалюті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Stand with the people of Ukraine
Now accepting cryptocurrency donations. Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20)
BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022
Спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України відкрив Національний банк України.
- Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708
Він створений та відкритий як для переказу грошей від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті (гривні). Національний оператор комісію за переказ коштів не братиме.
Мультивалютний Спецрахунок у НБУ для потреб армії
Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.
- Переказати кошти можна тут
Монобанк запустив збір коштів
Перерахувати гроші на допомогу українській армії можно за посиланням.
Гуманітарна допомога з закордону
Українські бізнесмени створили Складський Центр гуманітарної й медичної допомоги Україні – “Help Ukraine”, який приймає допомогу зі всього світу на складі у Польщі та доставляє її в Україну.
Як вступити чи підтримати тероборону https://sprotyv.in.ua/. На сайті є вся необхідна інформація по всій Україні.
Повідомити про підозрілі події чи людей
Офіційний чат-бот СБУ для повідомлень про підозрілі події https://t.me/stop_russian_war_bot або повідомлення сюди @stop_russian_war. Усі повідомлення перевіряються співробітниками СБУ та передаються до ЗСУ.
Військовослужбовці Держспецзв’язку беруть участь у бойових діях. Зокрема, забезпечують спеціальний зв’язок за допомоги якого здійснюються функції управління державою та організовується комунікація органів військового управління із силами безпеки та оборони.
Допомогти може кожен:
Рахунок: UA513223130000026008010062004
ЄДРПОУ: 38513518
Допомога мирному населенню
Червоний Хрест України відкрив збір коштів на допомогу мирному населенню redcross.org.ua/donate/ або https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/
Мультивалютний спецрахунок у Національному банку України для гуманітарних цілей гроші з якого підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців, одяг, взуття та лікі, товари першої необхідности, надання одноразової грошової допомоги.