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Факты / Украина / Общество

Волонтеры создали специальный сайт: для тех, кто хочет вывезти детей из зоны боевых действий

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Ребенок

С началом вторжения российских оккупантов на территорию Украины многие ее жители ищут возможность вывезти детей, женщин и пожилых людей из зоны активных боевых действий. Ведь далеко не у каждого есть друзья и близкие в западных областях Украины.

Учитывая этот общественный запрос, группа волонтеров за сутки разработала специальный сайт, на котором можно подать заявку на поиск временного убежища. Сайт назвали Прихисток.

В свою очередь, те, кто готов принять у себя дома семью, которая ищет убежище, могут на этом ресурсе заявить о своей готовности это сделать.

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При этом волонтеры понимают, что сайт сможет работать эффективно при условии, если количество предложений убежища будет равно количеству тех, кто просит защиты.

Поэтому они призвали украинцев объединяться и помогать друг другу в это тяжелое время. Чтобы доказать врагу: Восток и Запад Украины — вместе!

Источник: Pravda Gerashchenko

Фото: Pixabay

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