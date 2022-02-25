С началом вторжения российских оккупантов на территорию Украины многие ее жители ищут возможность вывезти детей, женщин и пожилых людей из зоны активных боевых действий. Ведь далеко не у каждого есть друзья и близкие в западных областях Украины.

Учитывая этот общественный запрос, группа волонтеров за сутки разработала специальный сайт, на котором можно подать заявку на поиск временного убежища. Сайт назвали Прихисток.

В свою очередь, те, кто готов принять у себя дома семью, которая ищет убежище, могут на этом ресурсе заявить о своей готовности это сделать.

При этом волонтеры понимают, что сайт сможет работать эффективно при условии, если количество предложений убежища будет равно количеству тех, кто просит защиты.

Поэтому они призвали украинцев объединяться и помогать друг другу в это тяжелое время. Чтобы доказать врагу: Восток и Запад Украины — вместе!

Источник: Pravda Gerashchenko