В Харькове во время обстрелов разрушились верхние этажи двух домов

В Харькове во время обстрелов российских кафиров разрушились верхние этажи двух многоэтажек. Речь идет о 16-этажных жилых домах на улице Кольцевой.

Спасатели эвакуировали из многоквартирных домов 35 человек. Восемь человек получили травмы.

К эвакуации привлекалось восемь единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В понедельник, 28 февраля, в Харькове было неспокойно. Враг обстреливал жилые кварталы градами. Больше всего пострадали районы Алексеевки, Салтовки и Павлополя.

В результате обстрелов погибли 11 человек, десятки человек ранены. Однако количество жертв и пострадавших может расти.