ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

В Харькове во время обстрелов разрушились верхние этажи двух домов

Людмила Богданова редактор ленты
В Харькове во время обстрелов разрушились верхние этажи двух домов

В Харькове во время обстрелов российских кафиров разрушились верхние этажи двух многоэтажек. Речь идет о 16-этажных жилых домах на улице Кольцевой.

Спасатели эвакуировали из многоквартирных домов 35 человек. Восемь человек получили травмы.

К эвакуации привлекалось восемь единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В понедельник, 28 февраля, в Харькове было неспокойно. Враг обстреливал жилые кварталы градами. Больше всего пострадали районы Алексеевки, Салтовки и Павлополя.

В результате обстрелов погибли 11 человек, десятки человек ранены. Однако количество жертв и пострадавших может расти.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка