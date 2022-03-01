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Факти / Україна

У Харкові під час обстрілів зруйнувалися верхні поверхи двох будинків

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Харкові під час обстрілів зруйнувалися верхні поверхи двох будинків

У Харкові під час обстрілів російських окупантів зруйнувалися верхні поверхи двох багатоповерхівок. Йдеться про 16-поверхові житлові будинки на вулиці Кільцевій.

Рятувальники евакуювали з багатоквартирних будинків 35 осіб. Вісім осіб дістали травм.

До евакуації залучалось вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У понеділок, 28 лютого, у Харкові було неспокійно. Ворог обстрілював житлові квартали градами. Найбільше постраждали райони Олексіївки, Салтівки та Павлополя.

Внаслідок обстрілів загинуло 11 людей, десятки людей поранено. Однак кількість жертв і постраждалих може зростати.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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