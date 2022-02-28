Настоящий ад в Харькове: враг бьет градами и убивает мирных людей
В Харькове сегодня, 28 февраля, было неспокойно. Российские оккупанты нагло начали обстреливать жилые кварталы градами. Больше всего пострадали районы Алексеевки, Салтовки и Павлополя.
В результате обстрелов умерли 11 человек, десятки раненых. Но количество погибших и пострадавших может расти. Одной женщине оторвало ноги.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов назвал происходящее в Харькове военным преступлением и геноцидом украинского народа.
— Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это преступление. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие! — подчеркнул руководящих харьковской областной госадминистрацей.
Также он принес соболезнования погибшим и подчеркнул, что борьба продолжается.