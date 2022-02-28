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Факты / Видео / Украина

Настоящий ад в Харькове: враг бьет градами и убивает мирных людей

Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV

В Харькове сегодня, 28 февраля, было неспокойно. Российские оккупанты нагло начали обстреливать жилые кварталы градами. Больше всего пострадали районы Алексеевки, Салтовки и Павлополя.

В результате обстрелов умерли 11 человек, десятки раненых. Но количество погибших и пострадавших может расти. Одной женщине оторвало ноги.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов назвал происходящее в Харькове военным преступлением и геноцидом украинского народа.

— Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это преступление. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие! — подчеркнул руководящих харьковской областной госадминистрацей.

Также он принес соболезнования погибшим и подчеркнул, что борьба продолжается.

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