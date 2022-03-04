Зеленский – европейцам: Если Украина не выдержит, не выдержит вся Европа

В пятницу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к антивоенным демонстрантам в ряде городов Европы.

Его заявление транслировали перед митингующими на больших экранах, которые установили в Вильнюсе, Франкфурте-на-Майне, Тбилиси, Братиславе, Праге, Лионе, Париже.

Президент Зеленский напомнил, что в Украине все граждане, не только военные, защищают страну от полномасштабной войны со стороны России.

– Сегодня мы все – военные, все мы защищаем наше государство. Каждый – на своем, очень важном месте. Военные с автоматами на передовой, врачи со скальпелем в больницах, и дети, которые защищают нас своими улыбками и слезами. Это и есть наше сердце, сердце Украины. Это и есть наша мотивация, – рассказал Зеленский.

Он отметил, что у него есть три минуты на обращение.

Первую он отдал молчанию, чтобы почтить память всех погибших за страну украинских военных, полицейских, спасателей и разведчиков.

Вторую – молчанию в честь гражданских, взрослых и детей, которые отдали свои жизни из-за российской агрессии.

– А третью минуту я хочу отдать вам, народу Европы. Не молчите. Выходите на улицы, поддерживайте Украину, мы хотим этого. Поддерживайте нашу свободу. Потому что эта победа – не только над российскими военными, но и света над тьмой, добра над злом, свободы — над тем, что происходит сегодня у нас на территории Украины. Не молчите! Поддержите Украину, ведь если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа, – призвал он.

И в то же время, как подчеркнул президент, “если мы победим – а я уверен в нашем народе, уверен в вас, – то это действительно будет великая победа демократии, ценностей, свободы”.