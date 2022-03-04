Зеленський – європейцям: Якщо Україна не витримає, не витримає вся Європа

У п’ятницю, 4 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до антивоєнних демонстрантів у низці міст Європи.

Його заяву транслювали перед мітингувальниками на великих екранах, які встановили у Вільнюсі, Франкфурті на Майні, Тбілісі, Братиславі, Празі, Ліоні, Парижі.

Президент Зеленський розказав, що в Україні всі громадяни, не лише військові, захищають країну від повномасштабної війни з боку Росії.

– Сьогодні ми всі – військові, усі ми захищаємо нашу державу. Кожен – на своєму, дуже важливому місці. Військові з автоматами на передовій, лікарі зі скальпелем у лікарнях, та діти, які захищають нас своїми усмішками та сльозами. Це є наше серце, серце України. Це і є наша мотивація, – розповів Зеленський.

Він зауважив, що має три хвилини на звернення.

Першу він віддав мовчанню, щоби вшанувати пам’ять усіх загиблих за країну українських військових, поліцейських, рятувальників та розвідників.

Другу – мовчанню на честь мирних громадян, дорослих та дітей, які втратили свої життя через російську агресію.

– А третю хвилину хочу віддати вам, народу Європи. Не мовчіть. Виходьте на вулиці, підтримуйте Україну, ми цього хочемо. Підтримуйте нашу свободу. Тому що ця перемога – не лише над російськими військовими, а й світла над пітьмою, добра над злом, свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть! Підтримайте Україну, адже якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа, – закликав він.

І водночас, як наголосив президент, “якщо ми переможемо – а я впевнений у нашому народі, впевнений у вас, – то це справді буде велика перемога демократії, цінностей, свободи”.