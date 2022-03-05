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Факти / Світ

Для охочих вступити до Міжнародного оборонного легіону України створили сайт

Анастасія Гевко редакторка стрічки
МЗС України

Міністерство закордонних справ України надало веб-сайт (http://fightforua.org) для іноземних громадян, які хочуть вступити до Міжнародного оборонного легіону України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці міністерства у соцмережі Twitter.

– МЗС України представило веб-сайт http://fightforua.org для іноземних громадян, які бажають вступити до Міжнародного оборонного легіону України та захищати мир та безпеку у світі. Волонтери Іноземного легіону мають повний супровід і не потребують візи, – йдеться у заяві.

Раніше Факти ICTV підготували інструкцію про те, як іноземцям вступити до Іноземного легіону тероборони України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міжнародного легіону територіальної оборони України та закликав іноземних громадян вступати до його лав.

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