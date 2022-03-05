Запорожская атомная электростанция работает в нормальном режиме.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Запорожская АЭС работает в нормальном режиме, – написал он.

Ранее стало известно о серьезных боях с врагом в городе Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция.

Российские агрессоры попали из танка в системные объекты ЗАЭС, в результате чего начался пожар. Из-за продолжения боевых действий спасательные службы не могли добраться до пожара, чтобы ликвидировать его.

Президент Владимир Зеленский записал срочное видео к западным лидерам, в котором осудил удары российских военных по атомной электростанции, что могло стать причиной новой техногенной катастрофы, которая по объемам была бы куда больше, чем трагедия на Чернобыльской АЭС.

На призыв президента Украины отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о созыве экстренного заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Впоследствии спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к парламентариям и правительствам Европы и мира, потому что действия российских войск создали возможность ядерного армагеддона.

Позднее стало известно, что украинские спасатели добрались до Запорожской АЭС, в результате чего пожар был ликвидирован.

Источник: Алексей Арестович