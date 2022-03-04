Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к парламентам, правительствам и гражданам Европы и мира. По его словам, Россия поставила мир на грань ядерного армагеддона.

Об этом говорится в видеообращении Стефанчука.

Он заявил, что российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию.

— От имени Верховной Рады Украины обращаюсь к парламентам, правительствам и гражданам Европы и мира. Россия поставила Европу и мир на грань ядерного армагеддона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Это целенаправленный обстрел с целью вызвать всеобщую мировую катастрофу, — заявил Стефанчук.

Глава Верховной Рады напомнил о Чернобыльской катастрофе, произошедшей 36 лет назад. Однако угроза от ЗАЭС в разы серьезнее.

— Так вот, Запорожская атомная электростанция в разы мощнее и опаснее Чернобыля. Все это свидетельствует о том, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы, а может быть и человечества, — сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, такая ситуация наглядно демонстрирует необходимость скорейшего внедрения беспилотной зоны над Украиной.

– Это необходимо не только для того, чтобы защитить Украину, но и Европу и мир в целом. Остановите ядерного маньяка! – подчеркнул глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Фото: ЗАЭС