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Джонсон созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за обстрела Запорожской АЭС

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет добиваться созыва экстренного заседания Совбеза ООН. Такое решение он принял из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон заявил, что будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы.

— Премьер-министр сказал, что он будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и ближайшими партнерами, — говорится в сообщении на странице премьер-министра Великобритании.

И Джонсон, и Зеленский сошлись на том, что РФ должна прекратить свою атаку на АЭС и позволить беспрепятственный к ней доступ аварийно-спасательных служб.

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