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Факты / Украина

Враг планирует захватить дамбу Каневской ГЭС – Генштаб

Илья Нежигай редактор ленты
Враг планирует захватить дамбу Каневской ГЭС – Генштаб

В планы Российской Федерации входит захват дамбы Каневской ГЭС, находящийся в Черкасской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС, — говорится в сообщении.

Каневская ГЭС это гидроэлектростанция, находящаяся на пойме правого берега реки Днепр у северной окраины города Канева и вторая ступень Днепровского каскада.

Напомним, 26 февраля Вооруженные силы Украины отразили Киевскую ГЭС у врага. Впоследствии в Укргидроэнерго укрепили гидроэлектростанцию, чтобы не допустить подрыва.

В первых числах марта российские танки атаковали находящуюся в городе Энергодар Запорожскую атомную электростанцию. В результате вражеской атаки на ЗАЭС начался пожар, который не могли ликвидировать из-за боевых действий.

Президент Украины записал срочное видео к главам западных государств, в котором призвал остановить действия Российской Федерации, которые могут привести к трагедии, которая по объемам была бы куда больше, чем авария на Чернобыльской АЭС.

Фото: Каневская ГЕС

Источник: Генштаб ВСУ

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