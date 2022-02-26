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Факти / Україна

Українські війська відбили Київську ГЕС у російських окупантів

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гэс

Українські військові після тривалих нічних боїв відбили Київську ГЕС. Станція повністю під контролем України і працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що Київська ГЕС – потужна гідроелектростанція, що виробляє енергію для величезної кількості населення і підприємств.

Розташована лише в декількох кілометрах від столиці, вона є першою сходинкою Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Київська ГЕС побудована неподалік від міста Вишгород.

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Прогноз експерта

Дамба Київського моря внесена до списку найнебезпечніших об’єктів на планеті, стверджує катастрофолог Василь Кредо в інтерв’ю одному з українських видань.

За його словами, якщо греблю прорве, кінець світу забезпечений: 20-метрове цунамі, захлеснувши столицю, ринеться вниз по Дніпру, змітаючи все на своєму шляху, в тому числі Запорізьку атомну. Буде знищено 27 міст, загинуть 15 млн людей.

Джерело: Міненергетики

Фото: Pixabay

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