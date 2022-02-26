Підриву не допустимо: Укргідроенерго зміцнило Київську ГЕС

Київську гідроелектростанцію буде захищено від раптового підриву дамби. Тривають роботи з можливого підняття затворів водозливної греблі, та за необхідності поступово буде спущено воду з Київського водосховища.

Про це ввечері 26 лютого повідомили в Укргідроенерго.

– Персонал станції на місці і не допустить раптового підриву дамби. Відповідно ніяких підтоплень Києва не буде. Просимо зберігати спокій і не зазнавати інформаційних атак ворога, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, персонал турбінного цеху Київської гідроелектростанції встановив надагрегатну кришку гідроагрегату №9. Це допоможе вистояти у боротьбі з російським агресором.