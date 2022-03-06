До планів Російської Федерації входить захоплення дамби Канівської ГЕС, що знаходиться в Черкаській області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– За наявною інформацією окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС, – йдеться у повідомленні.

Канівська ГЕС це гідроелектростанція, що знаходиться на заплаві правого берега річки Дніпро біля північної околиці міста Канева і є другим ступенем Дніпровського каскаду.

Нагадаємо, 26 лютого Збройні сили України відбили Київську ГЕС у ворога. Згодом в Укргідроенерго зміцнили гідроелектростанцію, аби не допустити підриву.

В перших числах березня російські танки атакували Запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться у місті Енергодар. Внаслідок ворожої атаки на ЗАЕС почалась пожежа, яку не могли ліквідувати через проведення бойових дій.

Президент України записав термінове відео до глав західних держав, в якому закликав зупинити дії Російської Федерації, що можуть призвести до трагедії, яка за обсягами була б куди більша, аніж аварія на Чорнобильській АЕС.

Фото: Канівська ГЕС

Джерело: Генштаб ЗСУ