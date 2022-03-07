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Факты / Украина

В Украине за 11 дней войны российские войска разрушили 211 школ

Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине за 11 дней войны российские войска разрушили 211 школ

В Украине за 11 дней от начала жестокого вторжения России оккупанты разрушили или частично повредили 211 школ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, поврежденные объекты инфраструктуры временно заменят дистанционное обучение.

— На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушена, часть повреждена, — сказал министр.

Он подчеркнул, что пока в украинских школах объявили двухнедельные каникулы. А затем Минобразования будет рекомендовать там, где это возможно, проводить дистанционное или индивидуальное обучение.

– Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно… Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения, – добавил Шкарлет.

Сегодня глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал, что в городе за ночь российский враг обстрелял несколько школ.

– Нахожусь в 19 школе, ее уже нет. Враг целый вечер и ночь бил по гражданским объектам города Чернигова. У нас минус несколько школ, минус сад. Прилетало также в объекты инфраструктуры. Сегодня восстанавливают облэнерго и Черниговгаз, восстанавливают и устраняют те повреждения, которые нанес враг, — сказал Чаус.

В пятницу, 4 марта, российский враг нанес ракетный или бомбовый удар по 25-й школе города Житомира.

Фото: Нацполиция

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