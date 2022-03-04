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Факты / Происшествия

Российские захватчики разбомбили школу в Житомире

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
школу у Житомирі розбомбили

Российские захватчики с утра в пятницу, 4 марта, нанесли ракетный или бомбовый удар по 25-й школе города Житомира. Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении в Facebook.

— Только что был нанесен ракетный/бомбовый (сейчас все равно) по 25-й школе. По жертвам и пострадавшим – чуть позже. Фактически половина школы разрушена, идут спасательные работы. Дальше дам следующую информацию, – сказал мэр города.

Позже городской голова сообщил, что в городе объявлена ​​воздушная тревога.

В ГСЧС отметили, что информация об обстреле здания школы по ул. Малая Бердичевская к спасателям поступила в 9.35.

Там отметили, что произошло разрушение в здании без последующего горения. Предварительно жертв и пострадавших нет. Эвакуированы пять человек. От ГСЧС привлечены 40 человек и пять единиц техники.

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