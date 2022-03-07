ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Снимала аэропорт и воинскую часть: во Франковске задержали украинку, работавшую на РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Снимала аэропорт и воинскую часть: во Франковске задержали украинку, работавшую на РФ

7 марта в одной из съемных квартир Ивано-Франковска задержала женщина, которая несколько месяцев собирала информацию о работе аэродрома воинской части ВСУ и передавала ее в Россию.

Следователи выяснили, что подозреваемая переехала из родного Киева на Прикарпатье еще в декабре прошлого года.

Снимала аэропорт и воинскую часть: во Франковске задержали украинку, работавшую на РФ / 3 фотографии

48-летняя женщина “усердно” изучала маршруты взлета и посадки украинских самолетов: все фото и видео она посылала российским военным в соцсетях.

В квартире, где задержали предательницу, полицейские обнаружили немало доказательств ее причастности к работе со страной-агрессором.

Вся техника и устройства, с помощью которых женщина информировала врага об украинских позициях, уже изъята.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины.

В ближайшее время суд изберет 48-летней женщине меру пресечения: прокуроры будут ходатайствовать о как минимум 2 месяцах СИЗО. Если вина предательницы будет доказана, ей грозит до 15 лет за решеткой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка