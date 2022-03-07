7 березня в одній зі зйомних квартир Івано-Франківська затримали жінку, яка декілька місяців збирала інформацію про роботу аеродрому військової частини ЗСУ та передавала її в Росію.

Слідчі з’ясували, що підозрювана переїхала з рідного Києва на Прикарпаття ще у грудні минулого року.

Знімала аеропорт і військчастину: у Франківську затримали українку, яка працювала на РФ / 3 фотографии

48-річна жінка “старанно” вивчала маршрути зльоту і посадки українських літаків: усі фото та відео вона надсилала російським військовим у соцмережі.

У квартирі, де затримали зрадницю, поліцейські знайшли чимало доказів її причетності до роботи з країною-агресором.

Усю техніку та пристрої, за допомогою яких жінка інформувала ворога про українські позиції, вже вилучено.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) КК України.

Найближчим часом суд обере 48-річній жінці запобіжний захід: прокурори клопотатимуть про щонайменше 2 місяці СІЗО. Якщо вину зрадниці буде доведено, їй загрожує до 15 років за ґратами.