В результате враждебных действий российских захватчиков полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Поскольку боевые действия продолжаются, невозможно начать ремонтные работы и возобновить энергопитание.

Об этом сообщили в Укрэнерго, отметив, что без света остался и город Славутич.

В то же время в Энергоатоме объяснили, что Чернобыльская станция и все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения из-за того, что российские захватчики повредили высоковольтную линию 750 кВ ЧАЭС – Киевская. Поэтому ее были вынуждены отключить.

Сейчас на хранилище отработанного ядерного топлива – 1 находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Им необходимо постоянное охлаждение, которое возможно при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут выполнять охлаждение.

Как следствие, вырастет температура в бассейнах выдержки, будет выделение пара и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветер может перенести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Белоруссии, России, Европы.

В Энергоатоме также предупредили, что без света не будет работать вентиляция на объекте. Поэтому весь персонал, находящийся там, может получить опасную дозу излучения.

Также на ЧАЭС из-за отсутствия света не работает система пожаротушения. Это огромный риск при пожаре, который может произойти в результате попадания снаряда.

26 февраля российские войска захватили территорию Чернобыльской атомной электростанции. АЭС работает в плановом режиме, однако персонал с ее территории не отпускают и не позволяют его заменить.