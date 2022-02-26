Захват ЧАЭС: работников не выпускают, станция функционирует в плановом режиме

Российско-оккупационные войска захватили территорию Чернобыльской атомной электростанции. АЭС работает в плановом режиме, однако персонал не отпускают и не разрешают его ротацию.

Эту информацию подтвердила представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова.

Она сообщила, что среди заложников есть исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и работники, которые в день захвата вышли на работу. Сотрудники станции рассказали, что им разрешили отдыхать, но их не могут поменять.

– Несколько десятков человек их не выпускают. Ротацию не разрешают. Их кормят, персонал готовит себе сам из продуктов, которые есть в столовой. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара, — отметила она.

Основная техника российских захватчиков, захватывавшая Чернобыльскую АЭС, поехала в сторону Киева, Иванкова и Дымера. Станция работает в плановом режиме.

Однако есть и хорошие новости – тяжелая российская техника подняла пыль во время езды не на туристических маршрутах. Она сообщила, что боевики могли заехать в рыжий лес и надышаться этой пылью, что может быть опасно для оккупантов.

Источник: Суспільне