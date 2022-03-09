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Факты / Украина

В Малине под Житомиром ракеты уничтожили целую улицу: среди погибших — двое малышей

Валентина Летяк редактор ленты
У Малині під Житомиром знищили цілу вулицю

В результате авиаудара российских войск в городке Малин Житомирской области вчера около 23.00 уничтожена улица — это семь домов.

Захватчики убили пятерых мирных жителей, среди погибших — двое годовалых малышей.

Количество жертв бомбардировки может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы в Малине продолжаются.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 8 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, еще 76 — получили ранения.

Она также сообщили, что ночью 9 марта из-за обстрела неуправляемыми авиабомбами поселка Донец Харьковской области погибли два человека, в том числе 7-летний ребенок. Одна из бомб попала в фундамент двухэтажного частного дома, здание полностью разрушено.

Еще четырех мирных жителей удалось спасти.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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